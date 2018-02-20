Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Красно-чёрный флаг запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) был впервые поднят перед зданием Львовского городского совета. Во вторник, 20 февраля, бандеровское полотнище было водружено на флагшток на ряду с государственным.
По данным издания Zaxid.net, такие действия приурочены к так называемому Дню памяти Героев "небесной сотни", которые погибли в ходе беспорядков на Майдане в 2014 году.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что львовские и киевские депутаты рекомендовали вывешивать флаг националистов во время празднования всех памятных дат и значимых событий.
Причем речь идет не о голубом полотнище с желтым трезубцем, а о черно-красном знамени, который в современное время используется последователями "Правого сектора", запрещенной в России организации.
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