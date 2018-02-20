Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которой затронул ситуацию в Сирии и на Украине, а также внутренние вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он рассказал, что детальный обмен мнениями состоялся, в частности, по урегулированию ситуации в Сирийской Республике, в том числе в районе Африна. Кроме того, была вновь подчеркнула важность выполнения Минских соглашений.
"В контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой (Павлом Климкиным) затрагивалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей", - заявил Песков.
По словам представителя Кремля, в ходе встречи также были подняты вопросы социально-экономической повестки дня.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 20 февраля в районе сирийских Африн начали входить вооруженные проправительственные силы Арабской Республики..