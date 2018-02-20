British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов

СЕГОДНЯ 18:32 2018-02-20T18:32:44+03:00

По подсчетам BP, к 2040 году добыча нефти и газа в России увеличится на 20%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В 2040 году Россия по-прежнему будет лидером среди поставщиков первичных энергоресурсов. Такой вывод сделали на основе исследования по развитию мировой энергетики в британской нефтегазовой компании British Petroleum. По подсчетам BP, добыча нефти и газа в России увеличится на 20%, но на мировом уровне доля РФ снизится на 1%.

К 2040 году Россия будет производить 14% нефти и газа, считают в BP. По прогнозам специалистов компании, в добыче газа РФ уступит только США, а в добыче нефти - США и Саудовской Аравии. Также в BP отметили, что в Росии ожидается самый низкий среди стран БРИКС рост энергопотребления.

На протяжении всего периода мировой спрос на первичные энергоресурсы будет увеличиться благодаря развивающимся странам, преимущественно транспортной сфере. Потребления угля практически не изменится, так как спрос на него упадет в Китае и ОЭСР, но поднимется в Индии и других активно развивающихся странах Азии, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что страны ОПЕК повысили ожидаемый уровень мирового спроса на нефть в 2018 году. По их подсчетам, потребуется 98,6 млн баррелей в сутки.