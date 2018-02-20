2018-02-20T18:41:55+03:00
Политика

Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане

По словам главы МИД России, это происходит на фоне принятия в США новой афганской стратегии, предполагающей ставку на военно-силовые методы
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Вашингтона разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана.

"По-прежнему мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, вопросы... о том, что неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики", — сказал Лавров по итогам переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

Он отметил, что Россию тревожит обстановка в Афганистане.

"Нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России) у нас очень серьезные подозрения вызывает то, как коалиция, которая там сейчас находится, во главе с США... как она относится к этой угрозе, какие меры она предпринимает для ее подавления", — добавил российский министр.

Он добавил, что это происходит на фоне принятия в США новой афганской стратегии, предполагающей ставку на военно-силовые методы, передает ТАСС.

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