Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*

СЕГОДНЯ 18:55 2018-02-20T18:55:56+03:00

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Пакистан выразил готовность сотрудничать с Россией в обеспечении безопасности и борьбе с террористами ИГ* в Афганистане. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хавадж Мухаммад Асиф в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы разделяем озабоченность России распространением сети ИГ* в Афганистане. Россия играет важную роль в борьбе с террористами, и Пакистан готов стать партнером РФ по обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами", - сказал Асиф.

По его словам, Исламабад полностью поддерживает усилия Москвы по урегулированию афганского конфликта и борьбе с ИГ*, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп назвал Пакистан причиной неудач американцев в Афганистане и обвинил его в укрывательстве террористов.

* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".