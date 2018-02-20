2018-02-20T18:55:56+03:00
Политика

Пакистан готов стать партнером России по борьбе с ИГ*

Власти республики разделяют озабоченность Москвы расширением террористической сети
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад АсифГлава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад АсифФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пакистан выразил готовность сотрудничать с Россией в обеспечении безопасности и борьбе с террористами ИГ* в Афганистане. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хавадж Мухаммад Асиф в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы разделяем озабоченность России распространением сети ИГ* в Афганистане. Россия играет важную роль в борьбе с террористами, и Пакистан готов стать партнером РФ по обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами", - сказал Асиф.

По его словам, Исламабад полностью поддерживает усилия Москвы по урегулированию афганского конфликта и борьбе с ИГ*, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп назвал Пакистан причиной неудач американцев в Афганистане и обвинил его в укрывательстве террористов.

* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культуры России
Опрос показал, что американцы считают КНДР "главным врагом" США
Госдолг Украины превысил отметку в 2 трлн гривен
Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела
"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу
Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе
В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции
Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Блогер притворился мёртвым, чтобы увидеть реакцию своего кота
Решивший переехать в Алжир Жерар Депардье сохранит саранскую прописку
Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса
Роскомнадзор заблокировал сайты с персональными данными 100 млн россиян
Спецпрокурор США Мюллер предъявил новые обвинения по "российскому делу"
Лавров: РФ ждет от США разъяснений о полетах неопознанных вертолетов в Афганистане
British Petroleum: в 2040 году Россия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов
В работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой
Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии и на Украине
Собчак рассказала, кто является спонсорами ее избирательной кампании
Трамп назвал свою позицию по России более жесткой, чем у Обамы
СМИ сообщили, что проправительственные силы Сирии вступают в Африн
Лавров: присутствие США в Афганистане не принесло стране мира и стабильности
Бандеровский флаг впервые поднят перед горсоветом во Львове
Психологи узнали, как соцсети влияют на оценки школьников
Составлен топ-10 самых привлекательных мужских имен в Tinder