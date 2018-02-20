2018-02-20T20:10:15+03:00
Общество

Члены Совбеза ООН почтили память Виталия Чуркина минутой молчания

Российский дипломат ушел из жизни ровно год назад прямо на рабочем месте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дипломаты почтили минутой молчания смерть двух постпредов в ООНДипломаты почтили минутой молчания смерть двух постпредов в ООНФото: REUTERS
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Члены Совета Безопасности ООН почтили память скончавшегося ровно год назад российского дипломата Виталия Чуркина. Во время открытия заседания по ближневосточному урегулированию постоянный представитель Кувейта при организации объединенных наций Мансур Айяд аль-Утейби объявил минуту молчания.

Будучи председателем Совбеза, он выразил соболезнования в связи с недавней смертью постпреда Малави при ООН Нектора Мура, а также напомнил, что 20 февраля исполняется один год со дня, когда скончался российский посол.

"Предлагаю членам Совета Безопасности провести минуту молчания в память послов Муры и Чуркина", - цитирует ТАСС Айяда аль-Утейби.

Напомним, что постпред России в ООН скончался за день до своего 65-летия 20 февраля 2017 года от сердечного приступа. Смерть настигла дипломата прямо на рабочем месте в Нью-Йорке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, который и предложил кандидатуру Чуркина на должность постпреда, именно на этом посту талант дипломата "раскрылся всеми своими гранями".

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