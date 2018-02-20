Россия договорилась с Кувейтом о поставках животноводческой продукции

СЕГОДНЯ 20:34 2018-02-20T20:34:05+03:00

Теперь жителям шейхства станет доступно наше мясо, яйца, а также мед

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Россия договорилась о поставках отечественной животноводческой продукции на внутренний рынок Кувейта. Соответствующие соглашения были подписаны представителям Россельхознадзора и Продовольственного Агентства шейхства во вторник, 20 февраля, в ходе переговоров.

Уточняется, что стороны согласовали формы ветеринарных сертификатов на поставки мяса говядины, баранины, козлятины, птицы и яиц, а также обсудили аналогичные документы на мед и другую продукцию пчеловодства.

"Поставки указанной продукции на первом этапе будут возможны с предприятий, имеющих одновременно право поставок и в Королевство Саудовская Аравия, и в Объединённые Арабские Эмираты. В течение ближайшего времени кувейтская сторона сформирует собственный список аттестованных предприятий", - говорится на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что условия попадания в данный перечень будут оговорены сторонами отдельно. Главный условием поставок продукции из России в Кувейт является наличие сопровождающего сертификата "халяль".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что наши страны также приступили к переговорам о строительстве атомной электростанции.