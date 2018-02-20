В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков
В России запускается массовое производство антибиотиков полного цикла, состоящих исключительно из отечественных компонентов. Соответствующее заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, промышленный выпуск одного из таких препаратов - ванкомицина - стартует в нашей стране уже 20 февраля на базе модернизированного мордовского предприятия "Биохимик", оборудование которого позволяет производить медикаменты, соответствующие всем международным стандартам.
Всего же через два года в России появятся 20 видов полностью отечественных антибиотиков, как импортозамещающих, так и оригинальных. Речь идет, прежде всего, о медикаментах нового поколения, которые применяются при тяжелых инфекционных заболеваниях.
"На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых производятся в нашей стране — это выдающийся результат. <...> Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России", - цитирует газета "Известия" Скворцову.
Глава ведомства подчеркнула, что новое предприятие позволит не только сделать антибиотики более доступными для населения, но и будет способствовать развитию научной и образовательной баз.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре 2016 года правительство России ввело ограничения на госзакупки иностранных лекарственных препаратов.