2018-02-20T22:15:58+03:00
Общество

В России запускают производство полностью отечественных антибиотиков

Впервые за четверть века в стране появятся 20 видов препаратов из компонентов, не ввезенных из-за рубежа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В этом году начнется производство четырех видов антибиотиков полностью из отечественных компонентовВ этом году начнется производство четырех видов антибиотиков полностью из отечественных компонентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России запускается массовое производство антибиотиков полного цикла, состоящих исключительно из отечественных компонентов. Соответствующее заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, промышленный выпуск одного из таких препаратов - ванкомицина - стартует в нашей стране уже 20 февраля на базе модернизированного мордовского предприятия "Биохимик", оборудование которого позволяет производить медикаменты, соответствующие всем международным стандартам.

Всего же через два года в России появятся 20 видов полностью отечественных антибиотиков, как импортозамещающих, так и оригинальных. Речь идет, прежде всего, о медикаментах нового поколения, которые применяются при тяжелых инфекционных заболеваниях.

"На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых производятся в нашей стране — это выдающийся результат. <...> Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России", - цитирует газета "Известия" Скворцову.

Глава ведомства подчеркнула, что новое предприятие позволит не только сделать антибиотики более доступными для населения, но и будет способствовать развитию научной и образовательной баз.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре 2016 года правительство России ввело ограничения на госзакупки иностранных лекарственных препаратов.

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