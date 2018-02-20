Порошенко намерен изменить формат операции в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:18 2018-02-20T21:18:23+03:00

Такие меры Порошенко принимает в рамках принятого накануне закона о реинтеграции Донбасса Фото: REUTERS

Предложения по данному вопросу должна быть подготовлены Минобороны Украины в кратчайшие сроки

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении изменить формат силовой операции в Донбассе. Министру обороны Степану Полтораку уже поручено подготовить предложения по данному вопросу, а также представить кандидата на должность командующего Объединенных сил.

"Я поручаю в кратчайшие сроки предоставить предложения относительно изменения формата во исполнение этого закона [о реинтеграции Донбасса]", - сказал Порошенко в ходе заседания Военного кабинета.

Глава государства подчеркнул, что все подготовительные процедуры должны быть завершены до начала апреля этого года, передает телеканал "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во вторник, 20 февраля, Порошенко подписал скандальный закон о реинтеграции Донбасса, который выставляет Россию "агрессором" и называет неподконтрольные Киеву территории - ЛНР и ДНР - "оккупированными".