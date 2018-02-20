2018-02-20T21:46:54+03:00
Политика

"Сильно, да?": в МИД РФ отреагировали на задержание россиянки в Хитроу

Ведомство призвало посольство в Лондоне разобраться в неприятной ситуации, причиной которой могла стать дискриминация по национальному признаку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев ТАССПредставитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, а также телеканал BBC обратить внимание на ситуацию, которая произошла чуть больше недели назад в лондонском аэропорту Хитроу.

Напомним, что 11 февраля во время пересадки на самолет до Франции там была задержана российская журналистка и писательница Радмила Хакова. Девушку больше трех часов удерживали в закрытой комнате в аэропорту, потом отправили в тюрьму для мигрантов, откуда она была отконвоирована как преступник, и все это без предъявления каких-либо обвинений. Как предположила сама уроженка Татарстана, такие действия были предприняты из-за ее мусульманской внешности.

"Сильно, да? Российское посольство в Лондоне, конечно, этим случаем займётся. Но хотелось бы, чтобы и британские коллеги как в Москве, так по месту основной дислокации прокомментировали эту историю. Может, и Борис Джонсон обратит внимание. Ведь речь может идти о дискриминации по национальному признаку!", - прокомментировала ситуацию в своем Facebook Захарова.

При себе задержанная россиянка имела лишь рюкзак Фото: facebook.com

При себе задержанная россиянка имела лишь рюкзакФото: facebook.com

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в США из Испании был экстрадирован подозреваемый в хакерстве Петр Левашов.

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