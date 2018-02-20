2018-02-20T22:09:04+03:00
В мире

Эрдоган: сирийские войска отступили из Африна после артобстрела

Турецкий лидер пообещал, что попытка ополченцев войти в город не останется без ответа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил попытку сирийских проправительственных войск прорваться в район Африн, где сейчас проводится операция "Оливковая ветвь" против курдских формирований. По словам главы республики, ополченцы приблизились к городу, но вынуждены были отступить.

"Некоторые проправительственные силы пытались приблизиться к сирийскому Африну, но отступили после артобстрела", - сказал Эрдоган в ходе пресс-конференции с коллегой из Македонии Гёрге Ивановым.

Политик подчеркнул, что действия этой " небольшой террористической группировки", которая поддерживает президента Сирии Башара Асада, не останутся без ответа, передает телеканал A Haber.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что официальный Дамаск осуждает действия Турции на территории своей страны. Между тем, в Анкаре пообещали дать отпор в случае попытки властей войти в район проведения операции.

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