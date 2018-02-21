2018-02-21T03:01:45+03:00
Политика

Сирийские ополченцы опровергли слова Эрдогана об их отступлении из Африна

Силы СНС удержались в городе
Юлия ДИВЕЕВА
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Вооруженные отряды СНС удержались в Африне после атаки турковВооруженные отряды СНС удержались в Африне после атаки турковФото: REUTERS
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Вооруженные части сирийских народных сил (СНС) не отступили из Африна. Такое заявление сделали представители СНС в ответ на сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдгона о том, что сирийские ополченцы покинули город.

По словам главы государства, турецкая армия открыла по ополченцам предупредительный огонь, и те покинули город. Также некоторые СМИ сообщали, что силы СНС были остановлены в 10 километрах от Африна, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, с 20 января турецкие вооруженные силы проводят в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдско-арабских формированийпротив "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Сторону Турции также поддерживают боевики "Сирийской свободной армии".

Известно, что курды обратились к Дамаску с призывом выполнять обязательства по защите государственных границ от вторжения турецкой армии.

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