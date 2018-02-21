СЕГОДНЯ 07:59 2018-02-21T08:03:40+03:00

Делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Сеуле Фото: REUTERS

В Белом доме сомневаются, что северокорейские дипломаты искренне готовились сесть за стол переговоров

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Делегация КНДР, прибывшая на открытие Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, должна была встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом, но в последний момент отменила переговоры.

Как сообщает издание The Washington Post, Пенс должен был встретиться с делегацией, которую возглавляли сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон и формальный глава КНДР, председатель президиума Верховного собрания страны Ким Ён Нам. Подготовка к переговорам велась около двух недель, предполагалось, что они состоятся в Голубом дворце в Сеуле.

Источники газеты отмечают, что инициатива встречи исходила от Южной Кореи. Представители КНДР поддержали ее, о чем сообщило ЦРУ. Однако в результате северокорейская сторона отменила переговоры за два часа до их начала.

Такое решение представителей КНДР последовало после слов американского вице-президента о «самых жестких и агрессивных» санкциях против Пхеньяна.

В Белом доме подтвердили факты, приведенные в публикации. Там считают, что Пхеньян рассчитывал на более миролюбивый тон Пенса, так как это позволило бы «получить мировую сцену для своей пропаганды на Олимпийских играх».

«Они отказались от встречи — возможно, они никогда не готовились искренне к тому, чтобы сесть за стол переговоров», - заявил глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.

В свою очередь Госдепартамент США выразил сожаление из-за потерянной возможности переговоров. При этом там подчеркнули, что не позволят, чтобы «посещение Северной Кореей Зимних Олимпийских игр позволило скрыть подлинную суть режима».