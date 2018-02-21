СЕГОДНЯ 08:31 2018-02-21T08:31:46+03:00

Климкин: Безвизовый режим с ЕС привел к оттоку населения с Украины Фото: REUTERS

По оценке министра, в 2017 году страну покинули более миллиона граждан

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Более миллиона граждан покинули Украину в 2017 году. По мнению министра иностранных дел страны Павла Климкина, такой отток населения объясняется безвизовым режимом со странами ЕС.

«В прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Когда 100 тысяч покидает Украину каждый месяц, и вопрос далеко не только в том, что там большие зарплаты, это вообще понимание будущего и качества жизни», - заявил Климкин.

Он также подчеркнул, что если Киев не изменит эту тенденцию, то проводимые реформы «ударят» по украинцам.

«Любая хорошая вещь, или Соглашение об ассоциации или безвизовый режим может служить нам в плюс, но несет в себе риски», - добавил глава МИД Украины.

В качестве примера Климкин отметил, что многие украинские дети заранее учат польский, мечтая мигрировать в эту страну.

«Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка», - рассказал министр.

Как сообщал ранее сайт «КП», соглашение о безвизовом режиме между Киевом и Евросоюзом было подписано в мае прошлого года. Однако в действительности новый порядок не дает права на работу или постоянное проживание в странах ЕС, а также сохраняет ограничения на образовательные программы.