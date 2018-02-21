2018-02-21T08:47:26+03:00
Спорт

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом

Она получила от судей 82,92 балла, оставив на втором месте Евгению Медведеву
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова - лидер после короткой программы в фигурном катании на Олимпиаде.Алина Загитова - лидер после короткой программы в фигурном катании на Олимпиаде.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане в среду, 21 февраля, стартовали соревнования среди женщин в одиночном катании. И после исполнения короткой программы в лидерах - две российские спортсменки. 15-летняя Алина Загитова, набрав 82,92 балла, занимет первое место. А вот Евгения Медведева - вторая, она получила 81,61 балла за свой прокат от судей.

Стоит отметить, что обе спортсменки в короткой программе установили мировые рекорды. Сначала каталась Медведева и она на балла побила свой же рекорд, установленный здесь в Пхенчхане в командном турнире. Но затем вышедшая на лед Загитова перекрыла достижение Евгении и стала первой перед выступлениями в произвольной программе.

Третье место - у канадки Кейтлин Осмонд, которая получила за свой прокат 78,87 балла. Еще одна россиянка Мария Сотскова - на 12-й позиции, она заработала за свое выступление 63,86 балла.

Уже завтра, 22 февраля, в Пхенчхане будут разыграны медали в женском фигурном катании. Загитова и Медведева - главные фаворитки Олимпиады.

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