2018-02-21T09:05:11+03:00
Общество

Екатерина Андреева: Мое время закончиться не может

Телеведущая Первого канала прокомментировала свой уход из вечерних выпусков новостной программы «Время»
Денис СУХОВ
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Екатерина АндрееваЕкатерина АндрееваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева подтвердила, что продолжает работу в новостной программе «Время» и ведет выпуски, рассчитанные на другие часовые пояса.

«Мое «Время» закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», - написала Андреева, общаясь с подписчиками в Instagram.

Напомним, уже более 20 лет Андреева была бессменной ведущей новостной программы «Время», однако выпуск 19 февраля вместо нее вел Кирилл Клейменов — руководитель дирекции новостных программ «Первого канала».

Позже в пресс-службе телеканала пояснили «Комсомольской правде», что Андрееву не увольняли и не заменяли. Телеведущая временно уйдет из европейской орбиты вещания и продолжит работу на другие часовые пояса, а также будет появляться в субботних выпусках.

Изменения объяснили необходимостью опробовать возможности новой студии программы «Время». Ожидается, что Андреева вернется в вечерний эфир новостей после того, как новую технику успешно освоят.

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