2018-02-21T09:38:24+03:00
В мире

Королева Великобритании приобрела в аренду участок земли в центре Киева

Арендная плата за участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров составляет чуть больше 20 тысяч долларов ежемесячно
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Королева Великобритании Елизавета II приобрела в аренду на 49 лет участок земли в центре Киева.

Арендная плата за участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров составляет 568 тысяч гривен (21,03 тысячи долларов) ежемесячно.

"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", — говорится в решении городского совета Киева, опубликованном на сайте kievvlast.com.ua.

Отмечается, что в течение месяца представители королевы передадут необходимые документы администрации Киева.

Ранее стало известно, что Елизавета II арендовала по этому же адресу в Киеве офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Напомним, 91-летняя Елизавета II в ноябре прошлого года отметила платиновую свадьбу с ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эксперт прокомментировал заявление Госдепа о сорванных российских контрактах на 3 млрд долларов
Популярный писатель-фантаст Андрей Круз умер после продолжительной болезни
Представитель генсека ООН: в Сирии за два дня погибли более сотни человек
"Яндекс" запустил сервис поминутной аренды автомобилей
Япония планирует увеличить закупку истребителей F-35A
В Госдуму хотят внести законопроект о безотзывном вкладе
Трамп распорядился законодательно запретить устройства, повышающие скорострельность гражданского оружия
Российская делегация заявила, что отвергает системное употребление мельдония керлингистом Крушельницким
Правительство утвердило перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна"
СМИ: Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Brexit как «бардак»
Екатерина Андреева: Мое время закончиться не может
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом
Климкин: Безвизовый режим с ЕС привел к оттоку населения с Украины
Фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Делегация КНДР в последний момент отказалась от встречи с Пенсом в Сеуле
Россиянка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
Пользователей соцсетей озадачила форма конькобежек из США
Крушельницкий заявил, что не употреблял мельдония намеренно
Погода в Москве 21 февраля будет облачной с прояснениями, местами пройдет снег
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов
Население Украины сократится вдвое к концу этого столетия
Глава ФИФА: Россия готова к проведению ЧМ-2018 на 99%