Королева Великобритании приобрела в аренду участок земли в центре Киева

СЕГОДНЯ 09:38 2018-02-21T09:38:24+03:00

Арендная плата за участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров составляет чуть больше 20 тысяч долларов ежемесячно

Изменить размер текста: A A

Королева Великобритании Елизавета II приобрела в аренду на 49 лет участок земли в центре Киева.

Арендная плата за участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров составляет 568 тысяч гривен (21,03 тысячи долларов) ежемесячно.

"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", — говорится в решении городского совета Киева, опубликованном на сайте kievvlast.com.ua.

Отмечается, что в течение месяца представители королевы передадут необходимые документы администрации Киева.

Ранее стало известно, что Елизавета II арендовала по этому же адресу в Киеве офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

Напомним, 91-летняя Елизавета II в ноябре прошлого года отметила платиновую свадьбу с ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.