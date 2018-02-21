Королева Великобритании приобрела в аренду участок земли в центре Киева
Королева Великобритании Елизавета II приобрела в аренду на 49 лет участок земли в центре Киева.
Арендная плата за участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров составляет 568 тысяч гривен (21,03 тысячи долларов) ежемесячно.
"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", — говорится в решении городского совета Киева, опубликованном на сайте kievvlast.com.ua.
Отмечается, что в течение месяца представители королевы передадут необходимые документы администрации Киева.
Ранее стало известно, что Елизавета II арендовала по этому же адресу в Киеве офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.
Напомним, 91-летняя Елизавета II в ноябре прошлого года отметила платиновую свадьбу с ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом.