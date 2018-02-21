2018-02-21T09:39:44+03:00
В мире

СМИ: Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Brexit как «бардак»

Политическое противостояние по поводу выхода королевства из ЕС разочаровывает главу британского МИД
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Фото: Алексей Дружинин/ТАССМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в приватном разговоре с немецкими политиками назвал «бардаком» ситуацию вокруг выхода королевства из Евросоюза.

Как сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Брюсселе, беседа состоялась во время одной из поездок Джонсона в Берлин: в ноябре 2016 года или в апреле 2017-го. При этом разговор никем не записывался.

Издание предполагает, что будучи горячим сторонником Brexit, Джонсон таким образом выразил свое отношение к «сложным переговорам», которые сопутствуют выходу Великобритании из ЕС.

По данным источников издания, в Берлине Джонсон призывал немецких чиновников использовать Brexit как экономическую возможность.

При этом известно, что ожесточенные переговоры между Великобританией и ЕС по поводу выхода из сообщества начались в июне прошлого года, уже после упомянутых визитов Джонсона в Берлин.

Под «сложными переговорами, вероятно», имеется в виду внутриполитическое противостояние из-за Brexit в самой Британии, которое продолжается по сей день.

«Любой здравомыслящий человек справедливо оставит эти старые утверждения без внимания. Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех и привержен возвращению под контроль наших денег, законов и границ», - заявил газете один из друзей Джонсона.

Напомним, нынешний глава МИД Великобритании активно агитировал сограждан поддержать выход из ЕС на референдуме 23 июня. Некоторые политилоги не исключают, что Джонсон не рассчитывал на реальную победу Brexit и рассматривал кампанию лишь как этап борьбы за пост премьер-министра.

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