2018-02-21T10:10:20+03:00
Политика

Правительство утвердило перечень 30 госуслуг, предоставляемых в МФЦ по принципу "одного окна"

Предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя
Екатерина БОЛГОВА
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Утвержден перечень из 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ‍Утвержден перечень из 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ‍Фото: "КП" Архив
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Российское правительство утвердило перечень из 30 государственных услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) по принципу "одного окна". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведе.

"Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов "одного окна", в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя", - говорится в пояснительной записке к распоряжению. Документ опубликован на официальном сайте кабмина в среду, 21 февраля.

По комплексному запросу россияне теперь смогут получить услуги со стороны различных ведомств. Речь идет о министерстве внутренних дел, Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде и службе судебных приставов. Кроме того, по принципу "одного окна" можуно получить услуги со стороны Ростреестра, Росимущества и Фонда социального страхования.

Проект документа внесло ранее Минэкономразвития России.

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