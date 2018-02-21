2018-02-21T10:14:20+03:00
В мире

Трамп распорядился законодательно запретить устройства, повышающие скорострельность гражданского оружия

Решение было принято после кровавого расстрела в школе во Флориде, жертвами которого стали 17 человек
Денис СУХОВ
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Устройство Bump Stock.Устройство Bump Stock.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поручил министерству юстиции разработать законодательный запрет на устройства, повышающие скорострельность гражданского полуавтоматического оружия (так называемые Bump Stock).

«Несколько минут назад я подписал распоряжение, обязывающее генерального прокурора представить положения по запрету на владение любыми устройствами, которые превращают законное оружие в пулеметы. Я надеюсь, что (генпрокурор) Джефф (Сешнс) разработает эти критически важные положения как можно быстрее», - сообщил американский лидер.

Запрет будет принят в обход Конгресса, который не поддержал подобное предложение после расстрела в Лас-Вегасе, когда погибли 58 человек.

Речь идет о специальном устройстве приклада, которое избавляет стрелка от необходимости каждый раз нажимать на спусковой крючок для стрельбы из полуавтоматического оружия. Модернизированная таким образом винтовка может производить до 800 выстрелов в минуту.

Распоряжение президента было дано на фоне недавней стрельбы в школе городка Паркленд, штат Флорида. Вооруженный винтовкой AR-15 Николас Круз убил 17 человек, десятки получили ранения. При этом он не использовал Bump Stock.

Однако такое устройство было на винтовках Стивена Пэддока, что позволило ему открыть шквальный огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе в октября 2017 года. В общей сложности он успел сделать 1100 выстрелов.

С 1986 года в США запрещена продажа населению полностью автоматического оружия, а в 1994 году власти установили новое ограничение — магазины гражданских винтовок не могут иметь емкость более 10-патронов.

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