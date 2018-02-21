Популярный писатель-фантаст Андрей Круз умер после продолжительной болезни

СЕГОДНЯ 10:48 2018-02-21T10:51:31+03:00

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Популярный русский писатель-фантаст Андрей Круз умер на 54-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщила его супруга, Мария Круз.

«С тяжелым сердцем и глубокой грустью вынуждена сообщить, что Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным.

Я всегда знала, что он сильный и бесстрашный человек. Таким он остался до конца! Прикованный к постели, он ни разу не пожаловался и не показал своих страданий. Бесстрашный, смелый, гордый, добрый, щедрый, весёлый и с чувством собственного достоинства … таким он был 22 года назад, когда я впервые его увидела, и вплоть до своего ухода сегодня утром.

Верю, что отец моих детей попал в лучший из своих завораживающих миров, где ему просто хорошо!», - написала Мария на странице писателя в социальной сети Facebook.

Она поблагодарила всех, кто оказывал семье фантаста поддержку в трудное время, и добавила, что позже отдельно сообщит о месте и времени захоронения.

Андрей Круз (настоящее имя Андрей Хамидулин) родился в 1965 году в украинской семье. После девятого класса школы вместе с родителями переехал в Москву. С 1990-х годов занимался предпринимательством.

В 2005-м Круз перебрался в Испанию, где постоянно проживал в Марбелье. С 2006 года активно занимался литературной деятельностью, написал несколько популярных серий в жанре боевой фантастики. Некоторые произведения были созданы в соавторстве с женой. Для книг характерны детальный реализм и подробное описание ТТХ оружия, техники и боевых действий.

В декабре прошлого года официальный сайт оружейного магазина, которым владел Круз, сообщил о том, что у него диагностирован рак, был объявлен сбор средств на лечение.