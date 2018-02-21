2018-02-21T15:17:21+03:00
Общество

Вологодская область поднялась в рейтинге Минфина на 47 позиций

По уровню долговой нагрузки Вологодчина занимает 34 место среди 85 субъектов России, поднявшись за 5 лет с 81 места на 47 позиций. Минфин России обнародовал итоги 2017 года об уровне долговой нагрузки региональных бюджетов
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С приходом команды губернатора Олега Кувшинникова правительство региона укрепило доходную базу бюджета, привлекло новых инвесторов. Проводится работа по легализации объектов налогообложения, выводу экономики из «тени». Бюджетный эффект по укреплению доходного потенциала региона за 2012-17 годы оценивается в 16,5 млрд рублей.

Вологодская область в 2016 году одной из первых в России сформировала свой бюджет с профицитом. По итогам 2017 года Вологодская область вошла в первую пятерку регионов РФ с наиболее высоким профицитом относительно поступлений - 14,7%. Также в прошлом году область вошла в топ-26 регионов с высоким качеством управления региональными финансами.

Вологодская область досрочно достигла экономически-безопасного уровня государственного долга (47,1% от объема налоговых и неналоговых доходов). В результате по уровню долговой нагрузки регион занимает сейчас 34 место среди 85 субъектов России, поднявшись за 5 лет с 81 места на 47 позиций.

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