МЧС: в Москве ожидаются сильные морозы на выходных

СЕГОДНЯ 15:01 2018-02-21T15:02:49+03:00

В МЧС предупредили о сильных морозах в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

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В столичном главке МЧС предупредили москвичей о сильных морозах, ожидающихся на выходных.

"По информации синоптиков, с 23 по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что при такой погоде возможен рост числа пожаров в жилых домах и общественных помещениях, а также на торговых, складских и других объектах.

Кроме того, в Гидрометцентре России заявили, что с четверга в столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, так как среднесуточная температура опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на четверг и пятницу температура воздуха будет опускаться до 20-22 градусов мороза, при этом в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, передает "Интерфакс".