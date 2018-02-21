2018-02-21T15:02:49+03:00
Москва

МЧС: в Москве ожидаются сильные морозы на выходных

С четверга в столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности
Екатерина БОЛГОВА
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В МЧС предупредили о сильных морозах в МосквеВ МЧС предупредили о сильных морозах в МосквеФото: Евгения ГУСЕВА
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В столичном главке МЧС предупредили москвичей о сильных морозах, ожидающихся на выходных.

"По информации синоптиков, с 23 по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что при такой погоде возможен рост числа пожаров в жилых домах и общественных помещениях, а также на торговых, складских и других объектах.

Кроме того, в Гидрометцентре России заявили, что с четверга в столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, так как среднесуточная температура опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на четверг и пятницу температура воздуха будет опускаться до 20-22 градусов мороза, при этом в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, передает "Интерфакс".

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