МЧС: в Москве ожидаются сильные морозы на выходных
В столичном главке МЧС предупредили москвичей о сильных морозах, ожидающихся на выходных.
"По информации синоптиков, с 23 по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что при такой погоде возможен рост числа пожаров в жилых домах и общественных помещениях, а также на торговых, складских и других объектах.
Кроме того, в Гидрометцентре России заявили, что с четверга в столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, так как среднесуточная температура опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы.
В ночь на четверг и пятницу температура воздуха будет опускаться до 20-22 градусов мороза, при этом в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, передает "Интерфакс".
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