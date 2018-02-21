Полиции США удалось предотвратить стрельбу в одной из школ Калифорнии

СЕГОДНЯ 15:03 2018-02-21T15:03:59+03:00

О подозрительном разговоре подростков в полицию сообщил охранник школы Фото: ZUMA TASS

В доме у подозреваемого стражи порядка нашли много огнестрельного оружия и боеприпасов

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Американским полицейским удалось предотвратить очередной массовый расстрел в одной из школ города Уиттьер штата Калифорния. Такое заявление сделал представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Николь Нишида.

Сообщается, что о возможном заговоре с целью дальнейшей атаки в правоохранительные органы сообщил охранник школы. Он услышал, как один из учеников грозился в пятницу открыть стрельбу в образовательном учреждении. Мужчину такие заявления насторожили.

В результате правоохранители решили провести обыск в доме этого ученика средней школы и обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, передает агентство Associated Press.

Какие меры будут приниматься в отношении подростка не сообщается.

Напомним, что 14 февраля в школе Парклэнда штата Флорида произошла стрельба, в ходе которой погибли 17 человек. Массовую бойню устроил исключенный из учреждения американец Николас Круз.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп высказал свою версию того, почему ФБР не смогли предотвратить трагедию.