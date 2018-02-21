2018-02-21T15:16:58+03:00
Политика

Путин огласит Послание 1 марта

Президент выступит с программной речью в первый день весны
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин выступит с Посланием президента Федеральному собранию в первый день весны.

- Президент сейчас продолжает работать над Посланием, могу подтвердить, что оно будет оглашено 1 марта, - сказал Песков. - В четверг будет объявлена аккредитация.

При этом пресс-секретарь главы государства отказался раскрыть темы предстоящего выступления Путина, предложив журналистам дождаться следующей недели.

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