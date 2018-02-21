Путин огласит Послание 1 марта

СЕГОДНЯ 15:15 2018-02-21T15:16:58+03:00

Президент выступит с программной речью в первый день весны

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин выступит с Посланием президента Федеральному собранию в первый день весны.

- Президент сейчас продолжает работать над Посланием, могу подтвердить, что оно будет оглашено 1 марта, - сказал Песков. - В четверг будет объявлена аккредитация.

При этом пресс-секретарь главы государства отказался раскрыть темы предстоящего выступления Путина, предложив журналистам дождаться следующей недели.