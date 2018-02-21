Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Серебренникова
В среду, 21 февраля, Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера и художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, который обвиняется в причастности к хищению более 130 млн рублей.
Под домашним арестом также оставлен экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, в СИЗО — бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - передает ТАСС решение судьи.
Во время судебного заседания адвокат Серебренникова предложил внести залог в 68 млн рублей, защита Малобродского также настаивала на изменении меры пресечения и предлагала внести 10 млн рублей в качестве залога.
Решение Басманного суда о продлении домашнего ареста Серебренникову и Итину,а также ареста Малобродского до 19 апреля было вынесено 16 января.
Как сообщал сайт kp.ru, Серебренников, Итин и Малобродский, вместе с директором РАМТ Софьей Апфельбаум, являются фигурантами уголовного дела о хищении более 130 млн рублей, выделенных на проект по популяризации современного искусства "Платформа".
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