2018-02-21T15:36:54+03:00
Политика

Лавров: закон о реинтеграции Донбасса допускает и даже поощряет применение силы

Глава МИД РФ заявил, что последние действия руководства Украины уводят от выполнения минских соглашений
Алексей КАРЕЛИН
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Закон о реинтеграции Донбасса поощряет применение силы, что недопустимо, заметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Словении Карлом Эрьявецем. По словам Лаврова, "последние действия руководства Украины уводят в сторону от выполнения минских договоренностей".

"Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как в столицах стран-участниц "нормандского формата", понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону выполнение минских договоренностей, являются попыткой их перечеркнуть", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров призвал ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и НАТО обратить внимание на нападения на здания Сбербанка, Альфа-банка и Россотрудничества в Киеве. Как передавал сайт kp.ru, 17 февраля украинские националисты ворвались в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле и учинили погром. У здания украинской "дочки" Сбербанка радикалы разбили окна.

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