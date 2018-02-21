2018-02-21T15:33:12+03:00
Политика

Замглавы МИД РФ предостерег фигурантов «списка Мюллера» от поездок за рубеж

Сергей Рябков подчеркнул, что рекомендация касается не только стран, имеющих соглашения о выдаче с США
Денис СУХОВ
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Замглавы МИД России Сергей РябковЗамглавы МИД России Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предостерег фигурантов так называемого «списка Мюллера» от поездок за рубеж.

По словам дипломата, опубликованный на днях список обвиняемых по «российскому делу» - лишний повод задуматься о целесообразности поездок за пределы РФ — любая из них может закончиться экстрадицией в США.

Рябков обратил внимание, что на сайте Госдепартамента США есть перечень государств, с которыми Вашингтон имеет соглашение о выдаче. Однако отсутствие какой-либо страны в списке не гарантирует безопасность.

«Мы знаем немало случаев, когда соответствующие американские структуры не гнушались прямыми похищениями наших соотечественников, если у этих структур были к ним те или иные претензии», - напомнил замминистра.

Он еще раз подчеркнул, что «вопрос очень серьезный», и призвал фигурантов списка «взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде заграницу».

Как сообщал сайт «КП», ранее Минюст США опубликовал список из 13 граждан РФ, против которых выдвинуты обвинения в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Соответствующим расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

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