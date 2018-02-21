Замглавы МИД РФ предостерег фигурантов «списка Мюллера» от поездок за рубеж
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предостерег фигурантов так называемого «списка Мюллера» от поездок за рубеж.
По словам дипломата, опубликованный на днях список обвиняемых по «российскому делу» - лишний повод задуматься о целесообразности поездок за пределы РФ — любая из них может закончиться экстрадицией в США.
Рябков обратил внимание, что на сайте Госдепартамента США есть перечень государств, с которыми Вашингтон имеет соглашение о выдаче. Однако отсутствие какой-либо страны в списке не гарантирует безопасность.
«Мы знаем немало случаев, когда соответствующие американские структуры не гнушались прямыми похищениями наших соотечественников, если у этих структур были к ним те или иные претензии», - напомнил замминистра.
Он еще раз подчеркнул, что «вопрос очень серьезный», и призвал фигурантов списка «взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде заграницу».
Как сообщал сайт «КП», ранее Минюст США опубликовал список из 13 граждан РФ, против которых выдвинуты обвинения в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США. Соответствующим расследованием руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.