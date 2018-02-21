Стала известна дата судебного заседания в CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого

СЕГОДНЯ 15:47 2018-02-21T15:52:52+03:00

Слушания по допинг-случаю спортсмена, который обвиняется в употреблении мельдония, пройдут завтра в Пхенчхане

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История с допинг-случаем Александра Крушельницкого, допинг-проба которого дала положительный результат на употребление мельдония, продолжит развиваться завтра. Именно 22 февраля, в четверг, в Пхенчхане, столице Олимпиады 2018, пройдут слушания в Спортивном арбитражном суде.

Официально объявлено, что начало заседания назначено на 14:00 корейского времени, то есть 8:00 по Москве. Во вторник, 21 февраля, был оглашен результат допинг-пробы "Б" российского керлингиста. Он подтвердил наличие мельдония в организме спортсмена.

Этот препарат был официально запрещен в начале 2016 года Всемирным Антидопинговым Агентством. На нем попались ряд известных российских спортсменов.

На этих Играх в Пхенчхане российские керлингисты выиграли бронзу в соревновании смешанных пар.