Стала известна дата судебного заседания в CAS по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого
История с допинг-случаем Александра Крушельницкого, допинг-проба которого дала положительный результат на употребление мельдония, продолжит развиваться завтра. Именно 22 февраля, в четверг, в Пхенчхане, столице Олимпиады 2018, пройдут слушания в Спортивном арбитражном суде.
Официально объявлено, что начало заседания назначено на 14:00 корейского времени, то есть 8:00 по Москве. Во вторник, 21 февраля, был оглашен результат допинг-пробы "Б" российского керлингиста. Он подтвердил наличие мельдония в организме спортсмена.
Этот препарат был официально запрещен в начале 2016 года Всемирным Антидопинговым Агентством. На нем попались ряд известных российских спортсменов.
На этих Играх в Пхенчхане российские керлингисты выиграли бронзу в соревновании смешанных пар.