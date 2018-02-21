2018-02-21T16:36:31+03:00
В мире

В Госдуме предложили отказаться от американских шоу и Coca-Cola в ответ на санкции

С такой инициативной выступил Виталий Милонов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Депутат Виталий Милонов.Депутат Виталий Милонов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С такой инициативной выступил Виталий МилоновРоссийские власти не исключают введения ответных мер на возможные санкции США по «списку Мюллера». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов, в свою очередь, предложил в качестве контрмер снизить роль западных компаний в российской экономике.

«Нужно снизить роль иностранных компаний в российской экономике. Например, я бы вернулся к вопросу легитимности нахождения в нашей стране таких гигантов, как Coca-Cola, Philip Morris и некоторых других компаний. Вот куда нужно бить, это их экономические интересы. <...> Кроме того, я бы ограничил возможность российских телеканалов выпускать у нас издаваемые в США развлекательных программ и шоу», - цитирует Милонова ФАН.

Напомним, ранее в США проанонсировали новые возможные санкции против России. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт о «списке спецпрокурора Мюллера», в который попали 13 граждан России и три российские компании.

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