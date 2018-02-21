2018-02-21T16:05:57+03:00
Политика

Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности РФ к обстрелу Восточной Гуты

Ранее под массированный удар недалеко от сирийского Дамаска попал российский Центр по примирению враждующих сторон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В Кремле опровергли обвинения США в причастности России к бомбардировкам в Восточной Гуте недалеко от сирийского Дамаска, назвав их безосновательными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это беспочвенные обвинения, непонятно, на чем они основаны. Каких-то конкретных данных не приводится. Мы с ними не согласны", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что Госдепартамент США призвал Россию прекратить поддержку действующего президента Сирии Башара Асада. Американцы заявили, что именно правительство республики и его союзники якобы виноваты в гибели более ста мирных жителей за последние двое суток, поэтому власти РФ также несут ответственность.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал, что во вторник под массированный обстрел в Восточной Гуте попал и российский Центр по примирению враждующих сторон. В результате девять мирных жителей получили ранения.

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