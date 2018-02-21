Министр экономики Венесуэлы проводит консультации в Москву по вопросу национальной криптовалюты

СЕГОДНЯ 16:23 2018-02-21T16:23:55+03:00

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В среду, 21 февраля, в российском министерстве финансов поводит консультации министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа. Как сообщил дипломатический источник, венесуэльский министр прибыл в Москву.

Отмечается, что во время консультаций будет затрагиваться вопрос запуска Каракасом национальной криптовалюты El Petro.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте продаж национальной криптовалюты El Petro. Это единственная криптовалюта в мире, которую обеспечивает реальный актив - нефть. Власти планируют, что такая мера позволит привлекать средства из-за границы, сообщал сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что по прогнозам комитета по финансам национальной ассамблеи инфляция в текущем году может вырасти до 14000%. В ноябре Россия согласилась на реструктуризацию долга Венесуэлы на 3 млрд долларов. В составе делегации, прибывшей тогда в Москву для заключения соглашения, был также Серпа, передает ТАСС.