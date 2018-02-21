Глава нацразведки США рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ
США сотрудничают с Россией по вопросам разведки с цель обеспечения безопасности американцев по всему миру и борьбы с террористической угрозой. Такое заявление сделал директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.
В своем письме к демократу Чарльзу Шумеру он пояснил, что с этими же целями в конце января в Вашингтон прибыли руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Коробов.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что этот визит высокопоставленных российских военнослужащих вызвал общественный резонанс в США. Однако в Вашингтоне поспешили "успокоить" граждан.
"Я и все разведсообщество признаем, что Россия остается нашим противником во многих областях, в том числе и в продолжающейся кампании по влиянию, целью которой является посеять раздор и подорвать веру в демократические институты", - цитирует портал Yahoo News Коутса.