2018-02-21T16:27:44+03:00
Политика

Глава нацразведки США рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ

Дэниел Коутс заявил, что так американские власти пытаются обеспечить безопасность своих граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава нацразведки США Дэниел КоутсГлава нацразведки США Дэниел КоутсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США сотрудничают с Россией по вопросам разведки с цель обеспечения безопасности американцев по всему миру и борьбы с террористической угрозой. Такое заявление сделал директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс.

В своем письме к демократу Чарльзу Шумеру он пояснил, что с этими же целями в конце января в Вашингтон прибыли руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Коробов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что этот визит высокопоставленных российских военнослужащих вызвал общественный резонанс в США. Однако в Вашингтоне поспешили "успокоить" граждан.

"Я и все разведсообщество признаем, что Россия остается нашим противником во многих областях, в том числе и в продолжающейся кампании по влиянию, целью которой является посеять раздор и подорвать веру в демократические институты", - цитирует портал Yahoo News Коутса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике 18 человек пострадали при взрыве на туристическом судне
Небензя потребовал от Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"
"Надеюсь, их кормить не будут?": Лавров пошутил о журналистах в Сербии
ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме
РФ предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС России в Сирии
Советник Трампа рассказал, как США готовятся к "звездным войнам"
Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну до 2021 года
Россия выплатила МОК штрафные 15 млн долларов
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"
Матиос предрек превращение Украины в "испытательный полигон"
США заблокировали проект Украины по строительству ракет для Турции
Личные вещи Джуны вывозят на помойку