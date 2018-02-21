Госдума приняла закон о психологическом отборе при призыве на военную службу

СЕГОДНЯ 16:37 2018-02-21T16:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 февраля, депутат Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о психологическом отборе при призыве на военную службу. А также процедура станет обязательной при поступлении на службу в войска Росгвардии, на службу по контракту (в том числе для иностранных граждан) и для обучения в военные профессиональные образовательные организации.

В документе отмечается, что по результатам психологического отбора выносится будет вынесено одно из возможных заключений о профессиональной пригодности. Первая категория - рекомендуется в первую очередь, вторая — рекомендуется, третья — рекомендуется условно, четвертая - не рекомендуется. По павшие в четвертую категорию не смогут быть поступить на военную службу по контракту и в мобилизационный людской резерв.

До настоящего времени закон не предусматривал проведение профессионального психологического отбора граждан при поступлении на военную службу, передает "Интерфакс".