2018-02-21T16:38:04+03:00
Политика

Госдума приняла закон о психологическом отборе при призыве на военную службу

Процедура также станет обязательной при поступлении в военные профессиональные образовательные организации
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службуГосдума приняла закон о психологическом отборе при поступлении на военную службуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 21 февраля, депутат Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о психологическом отборе при призыве на военную службу. А также процедура станет обязательной при поступлении на службу в войска Росгвардии, на службу по контракту (в том числе для иностранных граждан) и для обучения в военные профессиональные образовательные организации.

В документе отмечается, что по результатам психологического отбора выносится будет вынесено одно из возможных заключений о профессиональной пригодности. Первая категория - рекомендуется в первую очередь, вторая — рекомендуется, третья — рекомендуется условно, четвертая - не рекомендуется. По павшие в четвертую категорию не смогут быть поступить на военную службу по контракту и в мобилизационный людской резерв.

До настоящего времени закон не предусматривал проведение профессионального психологического отбора граждан при поступлении на военную службу, передает "Интерфакс".

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