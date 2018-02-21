Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США об ущербе российского ОПК в 3 млрд долларов

СЕГОДНЯ 16:49 2018-02-21T16:49:29+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва будет бороться с проявлениями нечестной конкуренции в ВТС со стороны США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента США о том, что из-за западных санкций российский оборонно-промышленный комплекс потерпел убытки на 3 млрд долларов в результате сорванных контрактов.

«Безусловно, мы пытаемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества и торговли специальным имуществом в международном масштабе», - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Москва «будет бороться с этими проявлениями нечестной конкуренции». Кроме того, представитель Кремля назвал чувствительной сферой военно-техническое сотрудничество.

«Вы знаете, это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности по известным причинам. Здесь вряд ли стоит вторгаться в детали. Можно лишь сказать, что все нормально», - добавил Песков.