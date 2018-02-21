2018-02-21T16:51:40+03:00
Спорт

Песков: Крушельницкому сейчас может помочь только на расследование

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал обнаружение мельдония в организме российского керлингиста
Алексей КАРЕЛИН
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Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали "бронзу" на Олимпиаде-2018Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали "бронзу" на Олимпиаде-2018Фото: REUTERS
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В Кремле надеются, что расследование дела бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого реабилитирует российского спортсмена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, это расследование, которое будет производиться, в том числе и в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством. Давайте рассчитывать на то, что это расследование поможет ему реабилитироваться", - сказал Песков.

По словам Пескова, "факт есть факт" - обе допинг-пробы Крушильницкого показали одноразовый прием запрещенного на Играх мельдония. Теперь остается надеяться только на расследование.

Сам Крушельницкий отрицает намеренное употребление допинг-вещества и подозревает, что его подсыпали, сообщает сайт kp.ru. Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет. Министр спорта РФ Павел Колобков пообещал, что расследование проведут "по всем фронтам".

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