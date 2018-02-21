Путин надеется на полную загрузку металлургической промышленности РФ

СЕГОДНЯ 16:52 2018-02-21T16:52:30+03:00

Так, в ближайшее время планируется реализация ряда крупных проектов по развитию инфраструктуры

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшие годы российская металлургическая промышленность вышла на уровень полной загрузки. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с председателем совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь" Алексеем Мордашовым.

"Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы", - пообещал Путин.

Он также рассказал, что в настоящий момент в планах имеется реализация ряда крупных проектов, которые затронут развитие инфраструктуры. Это, в частности, мостовые переходы и другие объекты подобного рода, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президента не устраивают нынешние темпы роста российской экономики. Глава государства призвал задействовать новые источники, включая увеличение производительности труда за счет модернизации производств и запуска современных промышленных объектов.