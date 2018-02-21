DJ Smash сообщил, что идет на поправку после избиения

СЕГОДНЯ 17:19 2018-02-21T17:19:12+03:00

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Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) сообщил, что "идет на поправку семимильными шагами" после избиения в пермском ночном клубе. По его словам, ему предстоит еще одна операция.

Как сообщал сайт kp.ru, 10 февраля в одном из баров Перми произошла драка с участием Ширмана. По словам его адвоката, в ходе процедуры опознания музыкант указал на бывшего депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на тех, кто нанес ему травмы.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Позже дело переквалифицировали на более тяжкое, передает РИА Новости.

Экс-депутат отрицал свою причастность к драке. Рэпер Тимати выложил в своем аккаунте в Instagram видео DJ Smash со сломанной челюстью и попросил "в Москве обратить внимание" на поведение Телепнева.