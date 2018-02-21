2018-02-21T17:42:03+03:00
Экономика

Путин уверен в реализации проекта "Северный поток - 2"

Об этом президент России заявил на встрече с главой компании "Северсталь" - поставщика для трубопроводных проектов "Газпрома"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в реализации проекта "Северный поток - 2" будет реализован. Об этом он сообщил на встрече с Алексеем Мордашовым -

руководителем компании "Северсталь", которая является поставщиком для трубопроводных проектов "Газпрома".

"Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток - 2", "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток - 2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объемы вам обеспечены", - сказал Путин во время беседы с Мордашовым.

По словам главы государства, у основных заказчиков "Северстали" - "у Газпрома" и "Транснефти" - постоянно идет "строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объемы колоссальные".

Путин отметил, что трубная продукция "Северстали" показала себя с хорошей стороны и "объемы хорошие". При этом он добавил, что "надо, чтобы она была не хуже, чем у конкурентов за рубежом", передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике 18 человек пострадали при взрыве на туристическом судне
Небензя потребовал от Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"
"Надеюсь, их кормить не будут?": Лавров пошутил о журналистах в Сербии
ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме
РФ предложила провести экстренное заседание СБ ООН по Восточной Гуте
Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС России в Сирии
Советник Трампа рассказал, как США готовятся к "звездным войнам"
Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну до 2021 года
Россия выплатила МОК штрафные 15 млн долларов
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания "МБХ медиа"
Матиос предрек превращение Украины в "испытательный полигон"
США заблокировали проект Украины по строительству ракет для Турции
Личные вещи Джуны вывозят на помойку