Путин уверен в реализации проекта "Северный поток - 2"

СЕГОДНЯ 17:42 2018-02-21T17:42:03+03:00

Об этом президент России заявил на встрече с главой компании "Северсталь" - поставщика для трубопроводных проектов "Газпрома"

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в реализации проекта "Северный поток - 2" будет реализован. Об этом он сообщил на встрече с Алексеем Мордашовым -

руководителем компании "Северсталь", которая является поставщиком для трубопроводных проектов "Газпрома".

"Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток - 2", "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток - 2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объемы вам обеспечены", - сказал Путин во время беседы с Мордашовым.

По словам главы государства, у основных заказчиков "Северстали" - "у Газпрома" и "Транснефти" - постоянно идет "строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объемы колоссальные".

Путин отметил, что трубная продукция "Северстали" показала себя с хорошей стороны и "объемы хорошие". При этом он добавил, что "надо, чтобы она была не хуже, чем у конкурентов за рубежом", передает ТАСС.