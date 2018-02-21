2018-02-21T17:52:00+03:00
Общество

Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в хищении у предприятия ФСБ

Следственные органы обвиняют предпринимателя из Сочи Михаила Лягина по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств"
Екатерина БОЛГОВА
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Испания выдала России предпринимателя, подозреваемого в хищениях у предприятий ФСБИспания выдала России предпринимателя, подозреваемого в хищениях у предприятий ФСБФото: "КП" Архив
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Испания выдала России бизнесмена Михаила Лягина, которого обвиняют в хищении более 550 млн рублей у предприятия ФСБ. Следственные органы полагают, что глава управляющей компании "Инвест-Виктория" совершил преступления по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств".

Дело находится в производстве следственного управления УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, Лягин похитил более 550 млн рублей, "преднамеренно не исполняя договорные обязательства по трем договора с ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ России". А также он подозревается в совершении других финансовых махинаций и отмывании более 390 млн рублей.

Ранее бизнесмен был объявлен в розыск, ему избрали мера пресечения в виде заключения под стражу. Лягина задержали в Испании в феврале 2016 года. Генпрокуратура РФ направила туда запрос о выдаче россиянина. Фактическая передача подозреваемого прошла в аэропорту Мадрида в среду, 21 февраля, передает "Интерфакс".

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