Инфляция в России за прошедшую неделю осталась на уровне 0,1%

СЕГОДНЯ 18:07 2018-02-21T18:07:33+03:00

По данным Росстатата, уровень инфляции не меняется уже три недели подряд

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С 13 по 19 февраля недельная инфляция осталась на уровне 0,1%. По данным Росстатата, уровень инфляции не меняется уже три недели подряд. С начала месяца потребительские цены к 19 февраля увеличились на 0,2%, с начала года - на 0,5%.

Отмечается, что с 23 по 29 января недельная инфляция замедлялась до нуля, а с с 16 по 22 января и с 10 по 15 января инфляция составляла привычные 0,1%, до этого с 1 по 9 января она повышалась на 0,2% в основном из-за индексации тарифов на транспорт.

За этот срок подорожало пшено на 0,8%, куриные яйца - на 0,4%, маргарин, соль - на 0,2%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,0%. При этом цены на огурцы выросли на 3,0%, на картофель — на 2,05%, на морковь — на 1,8%, на капусту — на 1,5%. А вот помидоры, наоборот, подешевели на 1,0%.

Цены на гречневую крупу снизились на 0,8%, на свинину, кур и муку - на 0,2-0,3%.

Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива осталась практически на прежнем уровне, передает "Интерфакс".