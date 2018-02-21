Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

СЕГОДНЯ 18:38 2018-02-21T18:38:08+03:00

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Американский миллиардер Билл Гейтс примет участие в съемках нового сезона популярного телесериала - «Теория большого взрыва». Бизнесмен исполнит роль приглашенной звезды в одном из эпизодов одиннадцатой сати ситкома.

Сообщается, что серия с участием Билла Гейтса выйдет на экраны уже в марте текущего года. Причем это будет уже не первый опыт съемок американца в кино. Первый раз он появился на экранах еще в 2001 году. Тогда он исполнил роль самого себя в телесериале «Фрейзер», передает сайт argumenti.ru.

Напомним. Ранее в популярном ситкоме снялись и другие знаменитости. Например, астронавт NASA Майкл Дж. Массимино, физик-теоретик Стивен Хокинг, бизнесмен-миллиардер Илон Маск и многие другие известные личности.

Билл Гейтс в течение долгого времени признавался самым богатым человеком в мире, однако с этого пьедестала его сместил основатель Amazon Джефф Безос. Состояние основателя Microsoft оценивается более чем в $90 млрд, передает телеканал «360».