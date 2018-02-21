Личные вещи Джуны вывозят на помойку

СЕГОДНЯ 20:02 2018-02-21T20:02:47+03:00

В редакцию «Комсомолки» позвонил Валерий Камшилов, генерал казачьих войск и душеприказчик целительницы Джуны, с тревожной вестью: «Личные вещи целительницы в настоящее время вывозят из ее особняка на Арбате»

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Джуна была широко известна в Советском Союзе. Легенды ходили, что она лечила Брежнева и членов Политбюро.

После смерти врачевательницы ее душеприказчик и друг Валерий Камшилов открыл в ее особняке на Арбате музей Джуны.

На тот момент Камшилов стал и.о. президента «Академии альтернативных наук имени Джуны». Однако параллельно была создана аналогичная организация, которую возглавил мужчина, называющий себя ассирийцем. Открытый музей Джуны он закрыл и выставил три этажа особняка на аукцион для арендодателей.

- В настоящее время имущество Джуны вывозится, на месте работают таджики. По моим сведениям, все будет вывезено на помойку, - говорит Камшилов. – Таким образом, наследство Джуны, которое мы хотели сохранить и сделать достоянием народа, исчезнет. Вывозят вещи – мебель, подарки Джуны. Например, так называемое царское кресло, с красной подушечкой, с отлитыми головами львов на подлокотниках, которое было подарено «ассирийской царице» на день ее коронации в 1997 году. Или резной старинный деревянный шкаф, которые многие годы служил целительнице, предметы интерьера из карельской березы, помнящие руки Джуны, и другое. Скажем, существует музей Миронова и Менакера, в котором воссоздан интерьер их дома. То же самое мы хотели сделать и в память о Джуне. Мне очень жаль, что алчные люди помешали нашим планам. Они все вывозят, чтобы сдать в аренду или субаренду три этажа особняка Джуны. Я сообщил об этом наследникам целительницы. Возможно, им удастся остановить это, на мой взгляд, беззаконие.

КСТАТИ

Под особняком Джуны обнаружили тайный подземный ход

В особняке Джуны на Арбате каждый день — движуха. От посетителей нет отбоя. Нынешние хозяева Академии альтернативных наук утверждают, что картины Джуны, а они здесь повсюду, лечат любые хворобы. Вот народ и повалил — за искусством и здоровьечком. А заодно, чтобы надышаться атмосферой удивительного и невероятного (подробности)