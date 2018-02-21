США заблокировали проект Украины по строительству ракет для Турции

СЕГОДНЯ 20:13 2018-02-21T20:13:14+03:00

НАТО и ЕС не заинтересованы в усилении оборонного потенциала Киева и Анкары

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Соединенные Штаты заблокировали украинский проект создания ракеты-носителя для Турции, беспокоясь о неконтролируемом усилении оборонного и технологического потенциала обеих стран. Такие меры были приняты американцами еще два года назад во время ведения Киевом и Анкарой активных переговоров в области военно-технического сотрудничества.

В результате проект, который должен был включать обмен ракетными и самолетостроительными технологиями и создание систем защиты от высокоточного оружия, был искусственно сужен до простого переснажения Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на специалиста, страны НАТО и Евросоюза вовсе не заинтересованы в значительном усилении Киева, который "традиционно не имеет политической воли для отстаивания интересов государства". Между тем, американцы продолжают наблюдать за развитием украинских ракетных программ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале 2018 года в незалежной прошли успешные испытания двигателя для ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2", а также запуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора".