Матиос предрек превращение Украины в "испытательный полигон"

СЕГОДНЯ 20:34 2018-02-21T20:34:34+03:00

На Украине миротворцы будут действовать не по местным законам, а по экстратерриториальным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По его мнению, незалежная в скором времени повторит судьбу Югославии

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что в скором времени его страна повторит судьбу Югославии и превратиться в испытательный полигон для военнослужащих со всего мира.

По его мнению, именно к такому результату приведет подписанный президентом незалежной Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.

"Это скорее политический закон с политическими последствиями. <...> Украина снова, и в этом случае уже после Югославии, будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих, или дипломатических, или иных новых форм улаживания военных конфликтов в центре Европы", - сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

Прокурор напомнил, что в рамках миротворческой миссии в Донбасс будет введено около 30-35 тысяч военных из стран-участников НАТО, которые станут действовать не по украинским законам, а по "экстратерриториальному принципу ответственности законодательства своих стран".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который называет Россию "агрессором", а ДНР и ЛНР "оккупированными" территориями.