Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну до 2021 года

СЕГОДНЯ 21:22 2018-02-21T21:22:43+03:00

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Бывшей губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили запрещен въезд на Украину до 2012 года. Соответствующее решение приняла Государственная пограничная служба страны.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что считает такое постановление незаконным и намерен обжаловать его, передает РИА Новости.

Напомним, что в сентябре прошлого года Саакашвили незаконно прорвался на территорию Украины с помощью своих союзников и пребывал в стране вплоть до 12 февраля. Именно тогда бывший грузинский лидер был задержан правоохранители в киевском ресторане "Сулугуни".

В результате силовики выдворили задержанного в Польшу, объяснив депортацию его незаконным нахождением в стране. Между тем, лидер "Движения новых сил" уже пообещал вернуться в незалежную и продолжить свою борьбу с коррупцией.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сейчас Саакашвили находится в Польше, где ему выделили государственную охрану.