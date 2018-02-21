Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС России в Сирии
Министерство обороны опровергло появившуюся в некоторых СМИ информацию о смещении с должности действующего командующего Вооруженными силами России в Сирии, генерал-полковника Александра Журавлева.
Ранее сообщалось, что его место может занять главком ВКС Сергей Суровкин.
"Ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Министром обороны Российской Федерации, каждые полгода. <...> Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится", - заявили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что данные слухи всего лишь послужили "основой для очередного распространения фейка", а Журавлев продолжает успешно руководить подчиненными войсками и эффективно решать все поставленные задачи.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года генерал-полковник также возглавил Восточный военный округ.