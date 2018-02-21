ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме
Центральный банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства одного из старейших банков страны "Советский". Об этом сообщили пресс-службе регулятора.
"В рамках реализации плана участия Банка России на ООО "УК ФКБС" с 22.02.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк "Советский", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
Отмечается, что санация будет проходить по новой схеме.
Между тем, одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения учреждения с целью дальнейшего определения перспектив реализации мер санации. По задумке регулятора, установленные действия позволят обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению взятых обязательств.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что временная администрация в петербургский банк "Советский" была назначена по плану участия госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" еще в феврале прошлого года.