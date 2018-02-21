2018-02-21T22:17:42+03:00
Экономика

ЦБ утвердил план санации банка "Советский" по новой схеме

Первоочередной задачей "оздоровления" учреждения станет анализ его финансового положения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский"Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центральный банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства одного из старейших банков страны "Советский". Об этом сообщили пресс-службе регулятора.

"В рамках реализации плана участия Банка России на ООО "УК ФКБС" с 22.02.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк "Советский", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

Отмечается, что санация будет проходить по новой схеме.

Между тем, одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения учреждения с целью дальнейшего определения перспектив реализации мер санации. По задумке регулятора, установленные действия позволят обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению взятых обязательств.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что временная администрация в петербургский банк "Советский" была назначена по плану участия госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" еще в феврале прошлого года.

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