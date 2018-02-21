"Надеюсь, их кормить не будут?": Лавров пошутил о журналистах в Сербии

СЕГОДНЯ 22:33 2018-02-21T22:33:42+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл в Сербию в среду вечером, начал свою встречу с президентом республики Александаром Вучичем с шутки о прожорливых журналистах.

Сообщается, что в правительственной вилле "Мир" в Белграде нашего главу ведомства ждала целая толпа представителей СМИ. Когда министр их увидел, то не смог сдержать улыбки и спросил у сербского президента: "Надеюсь, их кормить не будут? А то они вам бюджет подорвут!".

Как ранее писал сайт kp.ru, визит Лаврова в республику приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В течение нескольких дней российский министр должен будет провести встречу не только с Вучичем, но и со своим сербским коллегой.

Ожидается, что после переговоров Лавров и глава дружественного государства сделают заявления для прессы, а после отправятся на рабочий ужин.