Небензя потребовал от Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"

СЕГОДНЯ 22:52 2018-02-21T22:52:29+03:00

Постпред России в ООН публично отчитал коллегу из США за несоблюдение элементарных правил приличия

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя резко отчитал свою американскую коллегу Никки Хейли, которая назвала государственный строй в России политическим "режимом Путина".

Началось все с того, что в ходе заседания Совета Безопасности международной организации дипломат из США завела разговор о нарушении диктаторами прав человека и разжигании конфликтов. Так, Хейли привела в пример действия властей Ирана, Сирии, и КНДР, а также более подробно остановилась на политике Москвы в отношении Украины.

"Позвольте мне повторить, суверенные права стран имеют фундаментальное значение, но когда мы не защищаем принцип суверенитета, позволяя режимам Ким Чен Ына, Башара Асада и Владимира Путина действовать безнаказанно, наблюдается обратное. Когда Совбез привлекает к ответственности страны, которые нарушают Устав ООН, мы защищаем суверенитет", - сказала постпред США.

Она напомнила, что именно это произошло в 90-е годы, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт.

"Хочу напомнить постпреду Хейли: в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарное дипломатическое приличие", - ответил на это Небензя.

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что и сирийское правительство является законным, "нравится это кому-то или нет", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Небензя попросил Совбез ООН созвать экстренное заседание по ситуации в сирийской Восточной Гуте.